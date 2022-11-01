"عرين الأسود" في انتخابات الكنيست الإسرائيلي (صورة)
انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لورقة انتخابية أدلى فيها أحد المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، كتب عليها "عرين الأسود..مخيم جنين مر من هنا".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الورقة بشكل كبير، حيث علق أحدهم قائلا: "انتخاب عرين الأسود اليوم في إحدى قاعات الانتخاب بالداخل المحتل".
#فلسطين_المحتلة#عرين_الأسود— زريفة (@RaniahhhhSultan) November 1, 2022
- انتخاب عرين الأسود اليوم في
إحدى قاعات الانتخاب بالداخل المحتل ....💣💥 pic.twitter.com/Mq26F4tQdv
(عرين الأسود مخيم جنين مر من هنا)— abdullah abu jamal (@abdullahabujam6) November 1, 2022
تغطية صحفية: "عرين الأسود.. كُتب على بطاقة انتخاب إسرائيلية في مشهد تحدٍ واستفزاز للإسرائيليين". pic.twitter.com/UzQQ9aO5U6
ويصوت الاسرائيليون، اليوم الثلاثاء، في خامس انتخابات خلال أقل من 4 سنوات، يسعى فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة.
المصدر: RT