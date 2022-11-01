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"عرين الأسود" في انتخابات الكنيست الإسرائيلي (صورة)

أخبار العالم العربي

عناصر عرين الأسود
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انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لورقة انتخابية أدلى فيها أحد المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، كتب عليها "عرين الأسود..مخيم جنين مر من هنا".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الورقة بشكل كبير، حيث علق أحدهم قائلا: "انتخاب عرين الأسود اليوم في إحدى قاعات الانتخاب بالداخل المحتل".

ويصوت الاسرائيليون، اليوم الثلاثاء، في خامس انتخابات خلال أقل من 4 سنوات، يسعى فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة.

المصدر: RT

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