"عرين الأسود" في انتخابات الكنيست الإسرائيلي (صورة)

انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لورقة انتخابية أدلى فيها أحد المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، كتب عليها "عرين الأسود..مخيم جنين مر من هنا".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الورقة بشكل كبير، حيث علق أحدهم قائلا: "انتخاب عرين الأسود اليوم في إحدى قاعات الانتخاب بالداخل المحتل".

#فلسطين_المحتلة#عرين_الأسود



- انتخاب عرين الأسود اليوم في

إحدى قاعات الانتخاب بالداخل المحتل ....💣💥 pic.twitter.com/Mq26F4tQdv — زريفة (@RaniahhhhSultan) November 1, 2022

(عرين الأسود مخيم جنين مر من هنا)

تغطية صحفية: "عرين الأسود.. كُتب على بطاقة انتخاب إسرائيلية في مشهد تحدٍ واستفزاز للإسرائيليين". pic.twitter.com/UzQQ9aO5U6 — abdullah abu jamal (@abdullahabujam6) November 1, 2022

ويصوت الاسرائيليون، اليوم الثلاثاء، في خامس انتخابات خلال أقل من 4 سنوات، يسعى فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة.

المصدر: RT