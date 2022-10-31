الدبيبة يعلن فتح المعابر بين السودان وليبيا

أعلن رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية عبد الحميد الدبيبة، فتح المنافذ والمعابر بين السودان وليبيا "بهدف تطوير علاقات التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادلات التجارية" بينهما.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الليبي السوداني حول التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري.

وقال الدبيبة إن الاستفادة من الموقع الجغرافي وإمكانيات وموارد البلدين "أصبح ضرورة ملحة وهامة لتنشيط تجارة العبور بين السودان وليبيا وحوض البحر المتوسط والدول الإفريقية"، وشدد على أن حكومته "ستعمل على تطوير التعاون الاقتصادي في جميع المجالات مع كل دول الجوار وبصفة خاصة مع السودان".

وقال الدبيبة: "سنعمل على التغلب على التحديات التي تواجه تجارة العبور من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة من طرق ومنافذ ووسائل النقل لتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة بين السودان وليبيا والدول المجاورة له".

وأشار الدبيبة الى ما يتمتع به السودان من أراض زراعية ومياه، قائلا إن التعاون مع ليبيا يمكنه من إنتاج سلع غذائية متنوعة لتحقيق أمنه الغذائي وتوفير احتياجات الدول المجاورة له.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية (سونا)