وزير خارجية المغرب لقناة "العربية": الملك محمد السادس لن يحضر قمة الجزائر

قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إنه يتعذر على العاهل المغربي الملك محمد السادس حضور القمة العربية التي تحتضنها الجزائر "لاعتبارات إقليمية".

وأضاف وزير خارجية المغرب للعربية أن العاهل المغربي أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره، لافتا إلى أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر، وأن القمة العربية حدث رئيسي، لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك.

وشدد وزير خارجية المغرب على ضرورة منع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.

ونقلت قناة "العربية" السعودية عن الوزير المغربي أن "ثلثي وفدنا الإعلامي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح، معتبرا أن إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة".

وحسبما ذكره موقع القناة عن مصادر فإن الجلسة الأولى من اجتماع وزراء الخارجية "ناقش مسألة التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة العربية، وشدد الوزراء على ضرورة صياغة بنود تدين المساس بسيادة الدول ووحدتها الترابية".

وأضاف الموقع أن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تطرقت أيضا إلى مسألة الأمن الغذائي وناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي للخروج من تداعيات جائحة كورونا.

المصدر: موقع "العربية"