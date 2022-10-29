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الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنفي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة

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الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنفي أن يكون لها أي
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نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تعقد بالجزائر.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي عدم وجود صلة لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

ويأتي النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية "AL24 News" بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكتروني تخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.

وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطة رسمية مبينا عليها الحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

القاهرة- ناصر حاتم 

المصدر: RT

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