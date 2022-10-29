مصادر عبرية تتحدث عن مقتل مستوطن بهجوم كريات أربع وإصابة آخرين والجيش الإسرائيلي يقول أنه قتل المنفذ

قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت، إن مستوطنا لقي مصرعه وأصيب 5 آخرين في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع في الخليل، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم قتل برصاص القوات الإسرائيلية.

وأكدت مصادر عبرية أن أحد المستوطنين لقي مصرعه إثر إصابته برصاصة في رأسه.

كما أفادت بأن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع في الخليل.

وقالت "القناة 7 العبرية" إن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنيست إيتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية المتواجدة بالمكان ردت على مصدر النيران.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية طلب من عائلة إيتمار بن غفير عدم مغادرة المنزل، كما طلبت من سكان كريات أربع بالبقاء في منازلهم.

وكانت فرق "نجمة داود الحمراء" قد أفادت بأنها تقدم العلاج لمصاب حالته خطيرة جراء إطلاق النار، كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن أحد المستوطنين حالته خطيرة، وأنه تم استدعاء مروحية إلى مكان الحادث.

وأشارت الإذاعة إلى أن الأطباء يكافحون لإنعاش أحد المصابين في عملية كريات أربع.

إلى ذلك، قالت مراسلة RT إن مسعفا فلسطينيا من الهلال الأحمر أصيب في كتفه أثناء تأديته لعمله في إطلاق للنار استهدف سيارة، وتم نقله الى مستشفى الأهلي.

من جهته، قال الهلال الأحمر في بيان "ورد بلاغ لغرفة الاتصال المركزي 101 بوجود مصاب في منطقة وادي الغروس بالقرب من مستوطنة كريات 4، وبعد وصوله للمنطقة لإخلاء المصاب أطلقت القوات الاسرائيلية النار وتم إصابة المسعف بالرصاص الحي بالكتف والآن يتم علاجه بمستشفى الأهلي".

يتبع..