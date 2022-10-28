وزير الخارجية المصري: توقف مسار المباحثات مع تركيا لعدم وجود تغيير في ممارساتها

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة.

وأضاف شكري في تصريحات متلفزة اليوم، أن الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية.

وأشار الوزير إلى أنه من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن ذلك يبرهن على أن المجتمع الدولي يعمل لتحقيق المصالح وليس لاعتماد مبادئ يجب أن تكون راسخة في إدارة العلاقات الدولية.

وشدد شكري على العمل من أجل استعادة الهدنة في اليمن من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، معبرا عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتجديد الهدنة وإعفاء الشعب اليمني من المعاناة.

وتابع شكري: ليس هناك حل عسكري للصراع في اليمن أو غيره ولا بد من وجود أطر سياسية وتوافق ينهي معاناة الشعب اليمني.

القاهرة -ناصر حاتم

المصدر: RT