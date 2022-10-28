 
مباشر

وزير الخارجية المصري: توقف مسار المباحثات مع تركيا لعدم وجود تغيير في ممارساتها

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري: توقف مسار المباحثات مع تركيا لعدم وجود تغيير في ممارساتها
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2l5

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة.

وأضاف شكري في تصريحات متلفزة اليوم، أن الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية.

وأشار الوزير إلى أنه من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن ذلك يبرهن على أن المجتمع الدولي يعمل لتحقيق المصالح وليس لاعتماد مبادئ يجب أن تكون راسخة في إدارة العلاقات الدولية.

وشدد شكري على العمل من أجل استعادة الهدنة في اليمن من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، معبرا عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتجديد الهدنة وإعفاء الشعب اليمني من المعاناة.  

وتابع شكري: ليس هناك حل عسكري للصراع في اليمن أو غيره ولا بد من وجود أطر سياسية وتوافق ينهي معاناة الشعب اليمني.

القاهرة -ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي