المغرب يستعد لإحياء مقاتلات "إف - 16" القادمة من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

ذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن المغرب يعمل على مشروع لبناء وحدة للصناعات الدفاعية وصيانة الطائرات الحربية بالقرب من قاعدة بنسلمان الجوية.

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ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع في طور الإعداد بالتعاون مع مجموعة الفضاء البلجيكية "اوريزيو، وأنه سيكتمل في عام 2024، مشيرة إلى ان هذه الوحدة الصناعية ستتخصص في صيانة الطائرات العسكرية على أيدي تقنيين مغاربة يتم تدريبهم حاليا من قبل الشركة.

واشير إلى أن وهؤلاء سيقومون بصيانة الطائرات العسكرية أيضا في العديد من البلدان، وخاصة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي التفاصيل، افيد بأن المصنع سيشيد "على مساحة 15 ألف متر مربع، وسيمكن من خلق 300 فرصة عمل، وستتولى الشركة البلجيكية إدارته وتشغيله، باعتبارها واحدة من المتخصصين في صيانة الطائرات المقاتلات قاذفات القنابل من طراز (16ـF)، وتتمتع أيضا بخبرة واسعة في صيانة طائرات النقل (Hercules c-130)".

وكان موقع "المغرب نيوز" قد ذكر في منتصف أبريل الماضي أن المغرب "ممثلة في عبد اللطيف اللوديي، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وقّع وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية اتفقا استراتيجيا يهم بناء وحدة صناعية تحمل اسم MAINTENANCE AERO MAROC (MAM) على مساحة 15000 متر مربع سيتم تدبيرها من طرف شركة SABENA هدفها إجراء عمليات الصيانة والتطوير وإعادة البناء لطائرات الاف16 وC130 هيركلوس وغيرها من الطائرات التابعة للقوات الملكية الجوية و دول أخرى".

المصدر: الاحداث المغربية + المغرب نيوز