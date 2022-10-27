لبنان..41 إصابة جديدة بالكوليرا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 41 إصابة جديدة بمرض الكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة جديدة.

وأفادت الوزارة بارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 346، والعدد التراكمي للوفيات إلى 14.

pic.twitter.com/QLMHks1zpp — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) October 27, 2022

هذا وأعلن وزير الصحة فراس الأبيض أن "لبنان تلقى من مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية ردا إيجابيا بالموافقة على طلبه توفير لقاح الكوليرا للبنان بحيث سيصار إلى تأمين 600 ألف جرعة لقاح لمساعدة لبنان على الحد من إنتشار الوباء"، مبينا أنه "من المتوقع أن يتم تسلم الكمية في خلال فترة أسبوعين".

وأوضح أن "هناك ست مستشفيات حكومية تعمل في مجال الكوليرا هي مستشفيات عكار، المنية، طرابلس، الهرمل والحريري الجامعي إضافة إلى مستشفى بعبدا الذي بدأ إستقبال مرضى الكوليرا إذا وجدوا أو إذا تبينت حاجة لنقل بعضهم.. كما أن هناك المستشفى الميداني في تبنين ومستشفيات ميدانية أخرى يجري التحضير لها فضلا عن مستشفيات في طور المساهمة في المعركة مثل مستشفى سير الضنية، ومستشفيين في عرسال وبر الياس".

المصدر: RT