الخارجية السورية ترد على إعلان الأمن العام اللبناني بشأن أوستن تايس

أعربت أوساط في الخارجية السورية، عن استغرابها من عودة الحديث عن وساطة يقوم بها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء ​عباس إبراهيم بشأن الصحفي الأمريكي أوستن تايس.

وأكدت الأوساط لصحيفة "الوطن"، أنه "لا توجد أي مفاوضات أو وساطة يقوم بها أي طرف فيما يخص هذا الأمر، وأن سوريا أكدت سابقا أنها لا تمتلك أي معلومات عن الصحفي المذكور".

وجاء الرد السوري بخصوص الصحفي الأمريكي بعيد ساعات قليلة من إعلان مدير عام الأمن العام اللبناني أن بلاده لا تزال تتوسط بين واشنطن ودمشق بشأن مصير تايس.

وكانت الخارجية السورية ردت عبر بيان في أغسطس الفائت على تصريحات الإدارة الأمريكية حول اعتقال مواطنين أمريكيين من بينهم أوستن تايس في سوريا، واصفة هذه التصريحات بأنها مضللة وبعيدة عن المنطق.

وأكدت أن أي حوار أو تواصل رسمي مع الجانب الحكومي الأمريكي لن يكون إلا علنيا، ومؤسسا على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: "الوطن"