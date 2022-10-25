"بينها قضية جاسوس في مصر مثيرة للجدل".. أشهر قضايا دافع عنها فريد الديب قبل وفاته

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المحامي المعروف فريد الديب الذي اشتهر بالدفاع عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

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ولم تكن قضية مبارك ونجليه عام 2011، هي القضية الأشهر بالنسبة للديب، إذ نال المحامي المصري شهرة واسعة من خلال تصدره المشهد في الدفاع عن العديد من القضايا المثيرة للجدل في مصر.

ومن أشهر القضايا التي ترافع فيها فريد الديب قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وقضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وفي عام 2011 قبل الديب الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية القرن (قتل المتظاهرين وتصدير الغاز) وقضية القصور الرئاسية.

وفي العام الجاري، جرى تناول اسم فريد الديب على نطاق واسع، بعد إعلانه الدفاع عن المتهم بقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، حيث قرر الديب التدخل في القضية وتقديم مذكرة نقض على الحكم الصادر على المتهم بالإعدام.

وترافع الديب أيضا عن شخصيات شهيرة كـ"نجيب محفوظ" و"محمد السعدني" و"إبراهيم سعد"، كما ترافع عن الفنانة يسرا عندما حاول أحد الضباط اقتحام منزلها والاعتداء عليها، وتمكن من إخلاء سبيل ثناء شافع عميد معهد الفنون المسرحية بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وترافع عن كل من "فيفى عبده" و"مدحت صالح".

وتعد قضية رجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية الآثار الكبرى آخر قضاياه التي ظهر بها في المحكمة، حيث قال للقاضي خلال الجلسة إنه مريض بالسرطان، وستكون هذه آخر قضية له في محاكم الجنايات.

ورغم ما سطرته مرافعات الديب من نجاحات كبيرة، خسر العديد من القضايا منها قضية الجاسوس عزام عزام في 1997، كما خسر قضية الدكتور أيمن نور، وقضية أيمن عبد المنعم، مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، وقضية محمد الوكيل، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، كما تم استبعاده من 127 قضية وعضوا للنيابة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية