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مسؤول جزائري يعلق على انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في بلاده

أخبار العالم العربي

مسؤول جزائري يعلق على انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في بلاده
Gettyimages.ru
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كشف عبد الغني مرابط رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، أن الجزائر لا تعاني بشكل كبير من ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأوضح مرابط، في تصريحات صحفية، أن الجزائر تتخذ إجراءات صارمة للحد كليا من هذه الظاهرة، على غرار تعزيز المنظومة القانونية الخاصة بهذا الأمر ومراجعتها.

وأفاد مرابط بأن اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته انتهت من إعداد مشروع قانون شامل خاص بمكافحة هذه الآفة، في انتظار عرضه على الهيئة التشريعية للمصادقة عليه.

وأكد مرابط أن الجزائر تولي أهمية بالغة لمحاربة هذه الجريمة وذلك في إطار التزاماتها بواجباتها الدولية والأممية.

ووفقا لتقرير مؤشر الجريمة يذكر أن الجزائر احتلت المراتب الأولى عربيا ضمن قائمة البلدان التي تعرف أقل انتشار للجريمة المنظمة.

المصدر: وكالات 

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