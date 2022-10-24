مصرع 7 فلسطينيين غرقا قبالة السواحل التونسية

لقي عدد من الفلسطينيين من قطاع غزة، مصرعهم قبالة السواحل التونسية، بعد غرق مركبهم.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن 7 شبان لقوا مصرعهم غرقا في البحر قبالة السواحل التونسية.

وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني أحمد الديك، أن السفارة الفلسطينية في تونس تتابع بشكل ميداني مع السلطات التونسية المختصة للتأكد من هوية الجثامين في قضية غرق مركب قبالة السواحل التونسية، عرف منها حتى هذه اللحظة جثتان تعودان لفلسطينيين هما يونس الشاعر، ومقبل مجدي مقبل.

وأوضح أن سفارات فلسطين لدى كل من ليبيا، وإيطاليا، واليونان، ومالطا، تتابع أيضا أية معلومات قد تصلها من السلطات المختصة في تلك الدول حول أية جثامين لديها.

المصدر: "القدس نت"