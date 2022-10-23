وفاة حمد بن جاسم حفيد حاكم قطر سابقا

أعلنت الشيخة مريم آل ثاني عن وفاة حفيد حاكم قطر سابقا الشيخ حمد بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني.

وقالت الشيخة القطرية في تغريدة على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله الشيخ حمد بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني، حفيد حاكم قطر سابقا".

وأضافت أنه عرف عن الشيخ حمد "حسن الخلق والتواضع، والكرم والشهامة".

انتقل إلى رحمة الله الشيخ حمد بن جاسم بن علي بن عبدالله آل ثاني، حفيد حاكم قطر سابقًا ..

عرف الشيخ حمد بحسن الخلق، التواضع، الكرم والشهامة ..

صلاة الجنازة اليوم الأحد بعد صلاة العشاء، في مسجد الفقيد في معيذر ..

إنا لله وإنا إليه راجعون — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) October 23, 2022

ولفتت إلى أن صلاة الجنازة عليه، تمت الأحد، بعد صلاة العشاء، في مسجد "الفقيد في معيذر"

وأظهرت صور متداولة بحسابات قطرية، حضور الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر تميم بن حمد، الجنازة.



📸| سموّ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير في دفان المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ حمد بن قاسم بن علي بن عبدالله آل ثاني #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/QdoUPpxQUF — نديب قطر (@NadeebQa) October 23, 2022

المصدر: "تويتر"