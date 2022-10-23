مستشار الأمن القومي السابق في تونس: التعامل مع تسمم السبسي كان غير مهني (فيديو)

قال كمال العكروت مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، إن التعامل مع موضوع تسمم السبسي، كان تعاملا غير مهني.

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وصرح كمال العكروت خلال لقاء مع إذاعة "موزاييك" يوم الأحد بأنه فخر لتونس أن رئيسها تعالج في مستشفى تونسي بقدرات تونسية وكفاءات تونسية.

وأكد أن الرئيس الراحل اختار المستشفى العسكري، رغم أن أغلب رؤساء الدول يختارون العلاج في دول في دول أوروبية على حساب دولهم.

وأفاد بأن الباجي قائد السبسي حقق نجاحا دبلوماسيا لتونس، بعد أن كانت منهارة إثر فترة حكم المنصف المرزوقي، وفق تعبيره، قائلا: "الباجي أرجع الاعتبار لتونس".

وأشار إلى أن السبسي حقق نجاحا لتونس على المستوى الأمني والدفاع، حيث أوضح أن أول قرار تم اتخاذه إثر أول اجتماع للمجلس الوطني للأمن في 12 فبراير 2015، هو التسريع في إصدار قانون مقاومة الإرهاب واستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وشدد على أن ذلك جعل تونس تشهد نجاحات أمنية ضد الإرهاب، وفق قوله.

المصدر: "موزاييك"