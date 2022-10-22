مراسل RT: قصف صاروخي مجهول المصدر يستهدف قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية شرقي سوريا

أفاد مراسل RT مساء يوم السبت، بتعرض قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية شرق ⁧دير الزور شمال شرقي سوريا لقصف صاروخي مجهول المصدر.

وأضاف مراسلنا أن طيران التحالف الدولي حلق بكثافة في سماء المنطقة في أعقاب القصف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدة انفجارات دوت بالقرب من القاعدة المذكورة أعقبها اندلاع حرائق في المنطقة.

#عاجل || #سانا ..



مصادر محلية لمراسل سانا في #دير_الزور: دوي عدة انفجارات بالقرب من قاعدة الاحـ*تلال الامـ*ريكي في #حقل_العمر_النفطي أعقبها اندلاع حرائق وتحليق الطيران المسير للاحتـ*لال في سماء المنطقة — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) October 22, 2022

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجارات في حقل العمر النفطي،حيث أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وقال المرصد إنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب، وأن نشطاء رصدوا الجمعة تدريبات بالذخيرة الحية مشتركة بين التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" قرب حقل "كونيكو" للغاز في المنطقة.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن 4 صواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي مع العراق.

وأشار آخرون إلى أن قوات التحالف ردت بقصف على الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور.

بالفيديو ...

إطلاق صواريخ من "قاعدة الإحتلال الأميركي" في #حقل_العمر_النفطي شرقي محافظة #دير_الزور باتجاه مجهول pic.twitter.com/0v003jvrRF — نون والقلم ( نجلاء السعدي ) (@najlaasaadee) October 22, 2022

المصدر: RT + "تويتر"