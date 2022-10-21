بعد تصريحه عن الإسراء والمعراج.. إعلامي مصري: الأزهر يهاجمني فقط ولا يناقش أي أفكار (فيديو)

أكد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، أن مشيخة الأزهر لم تتواصل معه بعد أزمة تصريحه عن معجزة الإسراء والمعراج.

وقال عيسى: "لم يتواصل معي أحد من الأزهر ولا غير الأزهر، والأزهر يهاجم فقط ولا يناقش أي أفكار".

وأضاف عبر قناة "القاهرة والناس" يوم الجمعة، أن أي نقاش حول جدلية تصريحاته ليست بالضرورة تكون موجهة له والنقاش يجب أن يكون موجها للناس.

وتابع: "مشكلة المشايخ أنهم لما بيطلعوا بتبقى مهمتهم مهاجمة إبراهيم عيسى".

وأوضح أن النقاش الحقيقي "هو لما تحترم وجهة النظر مش أنك تهاجمها وتطعن فيها، ومهمتنا عرض الآراء في التبيان والتوضيح والتفسير للناس.

وتابع قائلا: "ولو أنا طلعت أقول أي فكرة دينية أو أي باحث أو مجتهد، على العلماء تفنيد الآراء ومش اتهام بأنه يهدم العقيدة والإسلام".

وأثارت تصريحات عيسى حول ليلة الإسراء والمعراج جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مما استدعى تدخل النيابة العامة ورد علماء الأزهر ودار الفتوى في مصر.

رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) February 19, 2022

وكان عيسى قد اعتبر أن بعض القصص المرتبطة بمعراج النبي محمد إلى السماء "وهمية".

وكان عيسى قد ناقش سابقا أصل الإسراء والمعراج في الديانات والميثولوجيات القديمة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري