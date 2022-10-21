الجيش السوري يطرد رتلا أمريكيا من محيط تل تمر بريف الحسكة (صور+ فيديو)

اعترض حاجز للجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية في ريف الحسكة الشمالي شرقي سوريا، حاول المرور عبر منطقة الحاجز.

وقال مراسل RT إن الجيش السوري طرد رتلا لوحدة أمريكية في قريتي تل اللبن وأم الخير التابعتين لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأضاف المراسل إن الرتل ضم خمس مدرعات عسكرية حاولت المرور من المنطقة.

وكان عناصر الجيش السوري اعترضوا في الثالث عشر من سبتمبر 2022 رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة، ومنعوه من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرق مدينة القامشلي.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT