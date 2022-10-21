التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ في اجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.

وذكرت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وكان الجيش السوري أعلن في 16 من الشهر الماضي أن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى الى مقتل 5 عسكريين سوريين".





المصدر: وسائل إعلام سورية