حمد بن جاسم: هل ينبغي أن يستمع كل عربي لما يقوله أصغر مسؤول في الناتو أو أي من مساعدي زيلينسكي؟

نشر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم تغريدة على "تويتر" يوم الجمعة تطرق فيها للأزمة الأوكرانية، والتغطية الإعلامية التي ترافقها.

وقال الشيخ حمد بن جاسم: "من الملاحظ أن إعلامنا مشغول بأدق تفاصيل حرب أوكرانيا وكأنه ينبغي لكل عربي أن يعرف اسم كل قرية هناك أو أن يستمع لما يقوله أصغر مسؤول في الناتو أو أي من مساعدي الرئيس زيلينسكي".

وأكد في تغريدته أنه يعترض على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومع اعتراضي على حرب روسيا على أوكرانيا، فمن الملاحظ أن إعلامنا مشغول بأدق تفاصيل حرب أوكرانيا وكأنه ينبغي لكل عربي أن يعرف اسم كل قرية هناك أو أن يستمع لما يقوله أصغر مسؤول في الناتو أو أي من مساعدي الرئيس زيلينسكي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 21, 2022

المصدر: RT + "تويتر"