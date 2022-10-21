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حمد بن جاسم: هل ينبغي أن يستمع كل عربي لما يقوله أصغر مسؤول في الناتو أو أي من مساعدي زيلينسكي؟

أخبار العالم العربي

حمد بن جاسم: هل ينبغي أن يستمع كل عربي لما يقوله أصغر مسؤول في الناتو أو أي من مساعدي زيلينسكي؟
Gettyimages.ru
رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم
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نشر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم تغريدة على "تويتر" يوم الجمعة تطرق فيها للأزمة الأوكرانية، والتغطية الإعلامية التي ترافقها.

وقال الشيخ حمد بن جاسم: "من الملاحظ أن إعلامنا مشغول بأدق تفاصيل حرب أوكرانيا وكأنه ينبغي لكل عربي أن يعرف اسم كل قرية هناك أو أن يستمع لما يقوله أصغر مسؤول في الناتو أو أي من مساعدي الرئيس زيلينسكي".

وأكد في تغريدته أنه يعترض على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT + "تويتر"

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