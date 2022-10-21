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حكومة الوحدة الوطنية الليبية: نعد لنسخة جديدة من "مؤتمر دعم ليبيا"

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حكومة الوحدة الوطنية الليبية: نعد لنسخة جديدة من
AFP
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش
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أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، أن الحكومة تعد للنسخة الثانية من "مؤتمر دعم استقرار ليبيا لتمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وفي تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، قالت المنقوش: "تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للمؤتمر نعلن أننا بصدد إعداد "مؤتمر دعم استقرار ليبيا" بنسخته الثانية لتمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحنا أقرب إليها اليوم أكثر من الوقت الذي مضى".

وقالت المنقوش إن المؤتمر بنسخته الأولى حقق "نجاحا عالميا" وأن ليبيا أكدت فيه "أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها".

وأشارت المنقوش إلى بعض الأطراف التي لم تسمها، قائلة إنها "حاولت عرقلة جهودنا ولكننا لن نُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود بل نراها دافعا لاستكمال مسار الأمن والاستقرار لليبيا".

ووصفت المنقوش النسخة الأولى من المؤتمر بأنها "كانت اللبنة الأولى في طريق الازدهار والاستقرار لأول مرة بعد أكثر من 10 سنوات".

وشاركت 31 دولة ومنظمة في "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"، الذي عُقد في طرابلس العام الماضي، وكانت ممثلون عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي شاركوا في المؤتمر.

 

المصدر: RT

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