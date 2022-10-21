السعودية.. ضبط مخالفين لنظام البيئة مارسوا نقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت قوات الأمن والحماية في السعودية مخالفين لنظام البيئة، مارسوا نقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القوات الخاصة للأمن والحماية ضبطت 7 مخالفين لنظام البيئة، مواطنان و3 مقيمين من الجنسية الأفغانية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية والهندية.

واضافت أنهم يعملون على 5 آليات استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة في منطقة تبوك تعود ملكيتها لمواطنين ومؤسستين.

وأكدت أنه جرى استكمال وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.

المصدر: واس