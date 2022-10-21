المغرب.. الاتفاق على تنفيذ مخرجات "مسار بوزنيقة" الليبي

شهدت العاصمة المغربية تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة الليبي المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

وجاء إعلان الاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، عقب لقائهما بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

كما تم التأكيد على استئناف الحوار من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd'hui à Rabat, le Président du Haut Conseil d’État libyen, M. Khaled Meshri, et le Président de la Chambre des Représentants libyenne, M. Aguila Saleh Issa. pic.twitter.com/kDFAe9WGhU — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) October 21, 2022

المصدر: وكالات