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المغرب.. الاتفاق على تنفيذ مخرجات "مسار بوزنيقة" الليبي

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المغرب.. الاتفاق على تنفيذ مخرجات
RT @MarocDiplomatie
المغرب.. الاتفاق على تنفيذ مخرجات "مسار بوزنيقة" الليبي
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شهدت العاصمة المغربية تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة الليبي المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

وجاء إعلان الاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، عقب لقائهما بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

كما تم التأكيد على استئناف الحوار من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين.

المصدر: وكالات

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