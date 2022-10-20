الرباط: استقبال جنوب إفريقيا زعيم البوليساريو يسيء إلى العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بعد تنظيم وقفة احتجاج أمام سفارة المغرب في بريتوريا، إن استقبال جنوب إفريقيا زعيم البوليساريو يسيء إلى العلاقات الثنائية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بوريطة مساء اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية بالرباط، بحضور وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا.

وقال بوريطة في سياق رده على أسئلة الصحفيين أنه هذه ليست المرة الأولى التي تسير فيها جنوب إفريقيا في هذا الاتجاه منذ عام 2005 وهي تتخذ مواقف سلبية متشددة تعكس عجزها عن التأثير في محيطها.

وأشار بوريطة إلى أن استقبال جنوب إفريقيا لزعيم البوليساريو يسيء إلى العلاقات الثنائية، خاصة في الجوانب الاقتصادية إذ لا يمكن للشركات الجنوب إفريقية أن تربح في المغرب وهي تنظر إلى تداعيات ما تقوم به الحكومة في بريتوريا.

المصدر: هسبريس