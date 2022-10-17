الرئيس التونسي يحمّل "حيتان البر" المسؤولية عن الهجرة غير الشرعية

حمّل الرئيس التونسي قيس سعيّد من وصفهم بأنهم "حيتان البر" المسؤولية عن الهجرة غير الشرعية التي أدت إلى غرق كثير من المهاجرين.

وذكرت الرئاسة التونسية أن سعيد التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتم التطرق إلى "قضايا الهجرة والفواجع المتتالية المتصلة بغرق عديد المهاجرين أثناء هجرتهم إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط".

وأضافت صفحة الرئاسة في "فيسبوك" أنه تم تناول تلك الظاهرة من كل جوانبها.

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وشدد الرئيس التونسي على "تحميل كل طرف مسؤولياته كاملة" قائلا إن "الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تكون أو تتحول إلى ظاهرة إلا نتيجة حيتان البرّ الذين لا شغل لهم إلا التنكيل بالشعب والقضاء على كل أمل في حياة كريمة في وطنهم".

وأكد سعيّد "على أن كل تقصير سيتحمل كل تبعاته من لم يقم بواجبه على الوجه المطلوب". وأشار إلى أن "وضع حد لهذه المآسي لا يمكن أن يتم إلا في ظل مقاربة شاملة وطنية ودولية في نفس الوقت".

المصدر: RT