اغتيال السفير اليمني السابق لدى إثيوبيا في منزله بصنعاء

اغتال مسلحون، يوم الأحد، سفير اليمن السابق لدى إثيوبيا درهم عبده نعمان الحكيمي بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت المصادر أن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على الدبلوماسي السابق درهم نعمان وأردوه قتيلا قرب منزله في حي حدة بصنعاء قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأصدرت وزارة الداخلية في صنعاء بيانا بشأن إلقاء القبض على المتهم بقتل السفير السابق نعمان الحكيمي.

وقال ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري في بيان إن شرطة العاصمة صنعاء تمكنت من ضبط المتهم بجريمة قتل المجني عليه درهم نعمان الحكيمي.

‏‎وأضافت أنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم عقب ساعات من وقوع الجريمة في منطقة حدة بصنعاء.

وتقلد اللواء درهم نعمان عدد من المناصب العسكرية والمدنية منها قائد لقوات المظلات ومحافظ لكلا من الجوف ومأرب وذمار وشبوه وسفير لليمن لدى إثيوبيا ورئيس للمنطقة الحرة بعدن.

اغتيال السفير السابق درهم عبده نعمان الحكيمي امام منزله الواقع في حي حدة بـ #صنعاءpic.twitter.com/UTUwSyADVF — عبدالناصرشرف الدين (@8rXxIcJWMlpusLv) October 16, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام يمينة