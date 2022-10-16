"عرين الأسود" تعلن تنفيذ عملية نوعية استهدفت جنودا إسرائيليين قرب نابلس

نفذت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة يوم الأحد، عملية نوعية في منطقة نقطة المربعة الفاصلة بين طريق يستهار الإلتفافي وقرية تل إستهل قرب نابلس.

وذكرت المجموعة في بيان أنه تم إلقاء قنبلة يدوية غير محلية الصنع، مؤكدين أنهم حققوا إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقالت إن القنبلة وقعت بين خمسة جنود إسرائيليين ألحقها إطلاق وابل مكثف من الرصاص نفذه مسلحو "عرين الأسود".

وأكدت المجموعة في بيانها أن كل العناصر انسحبت بسلام بعد تنفيذ العملية النوعية.

هذا، ووجهت عرين الأسود في بيان مقتضب، تحية لأهالي مدينة نابلس الصامدين على الحصار، قائلة: "نعدهم بضربات تشفي الصدور".

كما وجهت رسالة لأهالي القدس قائلة: "أما أهلنا في القدس المحتلة وفي سلوان وشعفاط ومخيم شعفاط الأبية في كل بقعة من بقاع القدس نريد منكم ليلة سوداء على العدو بحجم إجرامه لماذا القدس لأن القدس أول الرصاص وآخره أول البدايات وأول النهايات".

المصدر: RT + وسائل إعلام