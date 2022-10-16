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السوداني يعلق على سرقة 3 ترليونات دينار من مصرف عراقي: لن نتوانى في كبح جماح الفساد

أخبار العالم العربي

السوداني يعلق على سرقة 3 ترليونات دينار من مصرف عراقي: لن نتوانى في كبح جماح الفساد
AFP
محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة العراقية
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أكد محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أنه لن يتوانى في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد في البلاد.

وكتب على حسابه في تويتر: "لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وأضاف: "وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا".

وتابع السوداني: "لن نسمح بأن تستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".


المصدر: RT

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