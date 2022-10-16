السوداني يعلق على سرقة 3 ترليونات دينار من مصرف عراقي: لن نتوانى في كبح جماح الفساد
AFP
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أكد محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أنه لن يتوانى في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد في البلاد.
وكتب على حسابه في تويتر: "لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وأضاف: "وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا".
وتابع السوداني: "لن نسمح بأن تستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
المصدر: RT