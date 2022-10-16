السوداني يعلق على سرقة 3 ترليونات دينار من مصرف عراقي: لن نتوانى في كبح جماح الفساد

أكد محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أنه لن يتوانى في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد في البلاد.

وكتب على حسابه في تويتر: "لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وأضاف: "وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا".

وتابع السوداني: "لن نسمح بأن تستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".



المصدر: RT