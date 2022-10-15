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عضو "تحالف الفتح": الحكومة العراقية الجديدة ستلاحق ترامب في قضية اغتيال المهندس

أخبار العالم العربي

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Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قال عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، يوم السبت، إن الحكومة الجديدة ستتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس".

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وأكد عضو "تحالف الفتح" في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية السومرية، أن حكومة السوداني ستتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال المهندس، لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الجريمة.

وصرح بأن حكومة محمد شياع السوداني ستكمل ما أنجزته حكومة عادل عبد المهدي.

وذكر الموسوي أن الصراع بين الأطراف السياسية تحول إلى تهم متبادلة، مبينا أن الإطار التنسيقي شكل الحكومة عبر الطرق الدستورية والقانونية.

وأضاف أن حكومة السوداني ستكون استثنائية، وحكومة إنجاز مهما كان عمرها، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي داعم للحكومة الجديدة.

وأوضح أن حكومة السوداني ستكمل ما أنجزته حكومة عادل عبد المهدي من اتفاقيات بهدف الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن مصادر تمويل أخرى غير النفط.

المصدر: "السومرية"

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