البرهان يعقد مباحثات مع آبي أحمد ويقول: من الممكن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة (صور)

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم السبت جلسة مباحثات مشتركة حول العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال جلسة المباحثات على هامش منتدى تانا حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا بمدينة بحردار الإثيوبية، أنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة.

وشدد على أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار مؤكدا حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا.

ورحب بمقترح رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن قيام تكامل اقتصادي بين إثيوبيا والسودان.

كما تطرق إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والإثيوبي، مشيرا إلى أن الشعبين يربطهما مصير مشترك.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن امتنانه لمشاركة رئيس مجلس السيادة في منتدى تانا، وقال إن العلاقة مع السودان ذات خصوصية.

وأوضح أن مشروع سد النهضة سيعود بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصما له، وتقدم أبي أحمد بمقترح لقيام آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الجانبان على ضرورة معالجة كافة المشكلات الحدودية بالطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة.

وضم الوفد السوداني كلا من وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل، وسفير السودان لدى إثيوبيا جمال الشيخ، فيما ضم الوفد الإثيوبي وزير الخارجية وحاكم إقليم أمهرا.

المصدر: سونا