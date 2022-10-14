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وزير لبناني: لسنا بحاجة إلى ضوء أخضر دولي لإعادة النازحين السوريين

أخبار العالم العربي

وزير لبناني: لسنا بحاجة إلى ضوء أخضر دولي لإعادة النازحين السوريين
AFP
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قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هكتور حجار، إن لبنان ليس بحاجة للحصول إلى ضوء أخضر لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وشدد حجار على: "أننا دولة ذات سيادة ولدينا خياراتنا ونقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما نريد فعله فقط"، مشيرا إلى: "أننا في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعيا وستكون هناك خطوات أخرى تصاعدية تتخذها الدولة اللبنانية".

وقال حجار إن "مرض الكوليرا بدأ في مخيمات النازحين السوريين، وهناك أمراض أخرى قد تظهر"، مؤكدا "أننا نعمل اليوم على مستوى الرؤساء الثلاثة واللجنة الوزارية وتعيين من يتابع الأمور الفنية مع الدولة السورية لتأمين العودة".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن قبل أيام، أن "عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل".

المصدر: "صوت لبنان" 

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