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لبنان يعلن تسجيل أول وفاة بالكوليرا

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لبنان يعلن تسجيل أول وفاة بالكوليرا
Gettyimages.ru
لبنان يعلن تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا
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أعلنت وزارة الصحة في لبنان يوم الأربعاء، عن أول وفاة بوباء الكوليرا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة على حسابها بموقع "تويتر" إنها سجلت اليوم 8 إصابات جديدة بالكوليرا في المناطق الشمالية، من بينها حالة وفاة.

وقالت إن العدد التراكمي للإصابات وصل إلى 26 حالة.

وكان لبنان قد أعلن في 6 أكتوبر تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993.

ويتزايد القلق في لبنان من انتشار أوسع لوباء الكوليرا في البلاد إذا لم يتم تدارك الوضع، علما أن بؤرة انتشار المرض في لبنان لا تزال محصورة في منطقة عكار شمالي البلاد.

وتجري وزارة الصحة فحوصات على المياه الجوفية في لبنان للتأكد ما إذا كانت حالات الكوليرا ناتجة عن تلوث المياه أم أن هذه العدوى انتقلت من سوريا إلى لبنان.

المصدر: RT + وكالات

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