أول رد سعودي على تهديدات الولايات المتحدة بمعاقبة المملكة (فيديو)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير إن بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

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وجاء التصريح ردا على سؤال عن الخطر الذي يحف المطالبات من قبل بعض أعضاء الكونغرس بتجميد بيع الأسلحة إلى المملكة.

وأكد الجبير في مقابلة مع CNN، أن المملكة والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقة قوية للغاية منذ ثمانية عقود".

وأضاف: "لقد كانا شريكين وثيقين للغاية في مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن وفي الدفاع عن المنطقة، وكانا حليفين وثيقين للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وأضاف: "نتطلع إلى استمرار هذه العلاقة على مدى العقود الثمانية القادمة".

في مقابلة مع مذيعة قناة CNN "بيكي أندرسون" .. شاهد كيف رد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على تهديدات أعضاء الكونغرس بتجميد مبيعات الأسلحة إلى #السعودية. pic.twitter.com/UATOIx3PcS — السعودية انجلش (@KSANews9) October 12, 2022

المصدر: CNN