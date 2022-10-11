صحفي يكشف فحوى رسالة من واشنطن إلى مجلس التعاون الخليجي حول إلغاء اجتماع عمل في الرياض

كشف الصحفي الأمريكي ستيف كليمونز، إلغاء اجتماع أمريكي خليجي مشترك حول مجموعة العمل الخاصة بالدفاعات الجوية والصاروخية الإيرانية، كان مقررا في الـ17 من أكتوبر بالرياض.

وأفاد الصحفي مساء الثلاثاء، بأن موقع "سيمافور" حصل على نص رسالة وجهتها سفارة الولايات المتحدة في الرياض إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وجاء فيها: "تهدي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحياتها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي".

وأضاف الصحفي أن السفارة قالت في رسالتها: "نبلغ مجلس التعاون الخليجي أن المسؤولين الأمريكيين لن يتمكنوا من المشاركة في الاجتماعات المقررة بشأن مجموعة العمل الخاصة بالدفاعات الجوية والصاروخية الإيرانية".

وأضافت "تغتنم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفرصة لتجديد تأكيدات مجلس التعاون الخليجي على فائق تقديرها".

The Text of the Letter Reads:

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Gulf Cooperation Council Secretariat and hereby informs the Gulf Cooperation Council that United States officials will not be able to participate in the planned meetings 2/7 — Steve Clemons (@SCClemons) October 11, 2022

its highest consideration.

The Embassy of the United States of America

Riyadh

October 7



Semafor made public that there was White House discussion of ‘possibly canceling’ the US-GCC Working Group on Iran Integrated Air and Missile Defense scheduled for Oct 17 in Riyadh but 4/7 — Steve Clemons (@SCClemons) October 11, 2022

وأشار موقع "سيمافور" إلى أنه كان هناك نقاش في وقت سابق بالبيت الأبيض حول "احتمال إلغاء" مجموعة العمل الأمريكية - الخليجية حول الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل الإيرانية والمقرر عقدها في 17 أكتوبر في الرياض.

وذكر الصحفي بالموقع المذكور أن مسؤولي البيت الأبيض والبنتاغون أخبروه أن هذا الاجتماع "لم يُلغ" وأنه "لم يكن هناك قرار بعد".

وأوضح أن الرسالة التي تحصل عليها الموقع تظهر بوضوح أن إلغاء الاجتماع قد تم قبل يومين من التحقيق الذي أجروه.

وأكد موقع "سيمافور" أنه طلب تعليقا من الإدارة الأمريكية على الموضوع ولم يتم تلقي أي تعليق.

that no decision had been made. I was told by White House and Pentagon officials that this meeting ‘had not’ been canceled and that there was ‘no decision yet.’

5/7 — Steve Clemons (@SCClemons) October 11, 2022

BUT THEN we saw the above letter, which shows clearly that the cancellation of the meeting was made 2 DAYS before our inquiry of the WH, Pentagon & State Department. 6/7 — Steve Clemons (@SCClemons) October 11, 2022

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"