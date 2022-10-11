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صحفي يكشف فحوى رسالة من واشنطن إلى مجلس التعاون الخليجي حول إلغاء اجتماع عمل في الرياض

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صحفي يكشف فحوى رسالة من واشنطن إلى مجلس التعاون الخليجي حول إلغاء اجتماع عمل في الرياض
Gettyimages.ru
صحفي يكشف فحوى رسالة من واشنطن إلى مجلس التعاون الخليجي بشأن إلغاء اجتماع عمل مشترك في الرياض
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كشف الصحفي الأمريكي ستيف كليمونز، إلغاء اجتماع أمريكي خليجي مشترك حول مجموعة العمل الخاصة بالدفاعات الجوية والصاروخية الإيرانية، كان مقررا في الـ17 من أكتوبر بالرياض.

وأفاد الصحفي مساء الثلاثاء، بأن موقع "سيمافور" حصل على نص رسالة وجهتها سفارة الولايات المتحدة في الرياض إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وجاء فيها: "تهدي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحياتها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي".

وأضاف الصحفي أن السفارة قالت في رسالتها: "نبلغ مجلس التعاون الخليجي أن المسؤولين الأمريكيين لن يتمكنوا من المشاركة في الاجتماعات المقررة بشأن مجموعة العمل الخاصة بالدفاعات الجوية والصاروخية الإيرانية".

وأضافت "تغتنم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفرصة لتجديد تأكيدات مجلس التعاون الخليجي على فائق تقديرها".

وأشار موقع "سيمافور" إلى أنه كان هناك نقاش في وقت سابق بالبيت الأبيض حول "احتمال إلغاء" مجموعة العمل الأمريكية - الخليجية حول الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل الإيرانية والمقرر عقدها في 17 أكتوبر في الرياض.

وذكر الصحفي بالموقع المذكور أن مسؤولي البيت الأبيض والبنتاغون أخبروه أن هذا الاجتماع "لم يُلغ" وأنه "لم يكن هناك قرار بعد".

وأوضح أن الرسالة التي تحصل عليها الموقع تظهر بوضوح أن إلغاء الاجتماع قد تم قبل يومين من التحقيق الذي أجروه.

وأكد موقع "سيمافور" أنه طلب تعليقا من الإدارة الأمريكية على الموضوع ولم يتم تلقي أي تعليق.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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