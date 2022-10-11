وزير الدفاع السعودي يبحث مع العليمي جهود تمديد هدنة اليمن

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، التي انتهى سريانها في الثاني من أكتوبر الجاري.

وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه على "تويتر" إنه التقى العليمي الاثنين، وناقش معه تمديد الهدنة "بما يحقق الأمن والسلام لليمن".

كما أضاف أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية إضافة إلى "الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة".

بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، نقلت لفخامته تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود المجلس، وتمنياتها لليمن الشقيق الأمن والاستقرار. pic.twitter.com/5NFD1q0mgf — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 10, 2022

بحثت مع فخامته جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني بما يحقق الأمن والسلام لليمن، كما ناقشنا المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 10, 2022

يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر 2022.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

المصدر: RT + وكالات