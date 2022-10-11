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وزير الدفاع السعودي يبحث مع العليمي جهود تمديد هدنة اليمن

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وزير الدفاع السعودي يبحث مع العليمي جهود تمديد هدنة اليمن
RT @kbsalsaud
وزير الدفاع السعودي يبحث مع العليمي جهود تمديد الهدنة
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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، التي انتهى سريانها في الثاني من أكتوبر الجاري.

وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه على "تويتر" إنه التقى العليمي الاثنين، وناقش معه تمديد الهدنة "بما يحقق الأمن والسلام لليمن".

كما أضاف أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية إضافة إلى "الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة".

يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر 2022.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

المصدر: RT + وكالات

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