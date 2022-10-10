السعودية ترفع كافة القيود عن قدوم المعتمرين من مصر

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين المصريين.

وأكد أن ذلك كان بتوجيه من الحكومة السعودية في إطار التسهيلات التي تقدمها السعودية لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين بمقر سفارة السعودية في القاهرة، بحضور سفير المملكة لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة.

وأعرب الربيعة خلال المؤتمر عن شكره وتقديره لحفاوة الترحاب والاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له، منوها بالعلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين.

وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة "نسك" (nusuk.sa) لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من نقل وسكن وغيرهما من الخدمات من خلال الأجهزة الذكية لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك إتمام جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية