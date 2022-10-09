سجال بين العثماني ووزير العدل المغربي حول الخمر والحشيش وسلوك "طوطو"
انتقد رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني، وزير العدل وأمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، على دفاعه عن تصرفات مغني الراب "طوطو".
وكتب العثماني في تغريدة على حسابه على تويتر: "من غير المقبول أن يدافع مسؤول حكومي، عن تدخين الحشيش وشرب الخمر في مهرجانات في ساحات عمومية، وتبرير ذلك بأن له متابعين".
وأضاف أن "تلك التصرفات تتضمن المجاهرة بما هو محرم ومنكر شرعا وخلقا وعرفا، وما هو مجرم قانونا".
#المغرب— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) October 9, 2022
من غير المقبول أن يدافع مسؤول حكومي عن التشجيع على تدخين الحشيش وشرب الخمر في مهرجانات في ساحات عمومية، وتبرير ذلك بأن له متابعين. فتلك تصرفات تتضمن المجاهرة بما هو محرم ومنكر شرعا وخلقا وعرفا، وما هو مجرم قانونا.
وتحية للأصوات الحرة التي استنكرت ذلك.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد دعا المغاربة في برنامج إذاعي، لتقديم الإعتذار للمغني "طوطو" لكونه يملك متابعين يتجاوز عددهم 40 مليون شخص، عقب توجيه إنتقادات لاذعة لظهوره وهو يحمل قارورة كحول في مهرجان فني، فضلا عن ترديده بعبارات خادشة في مهرجان ممول من المال العام بالرباط.
المصدر: موقع زنقة 20 المغربي