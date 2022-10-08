مصر.. مسؤول يفجر مفاجأة عن اكتشاف حالات جديدة من جدري القردة

أكد عمر قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، أنه منذ إعلان الصحة العالمة عن وباء جدري القردة في العالم، سجلت في مصر 13 حالة غير مؤكدة، تأكدت اثنتان منها فقط.

وقال قنديل عبر فضائية "إم بي سي مصر": "منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن فيروس جدري القردة طارئة صحية. منذ إعلان المنظمة وحتى الآن تم الاشتباه في 13 حالة تم تأكيد حالتين فقط منها".

وأشار إلى أن "أول حالة تم التأكد من إصابتها كانت في أول شهر سبتمبر وكان مواطن مصري لديه جنسية من دولة أوروبا وتم اكتشافه في مصر، والحالة الأخرى تم اكتشافها في 26 سبتمبر لمواطن من أحد الدول العربية وكان وافد لنا من الخارج".

وقال: "لم يتم اكتشاف أي حالات في مصر سوى هذه الحالات فقط. إجمالي حالات الإصابة بجدري القردة على مستوى العالم 86 ألف حالة فقط منها 28 حالة وفاة".

المصدر" صدى البلد المصرية