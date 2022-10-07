"سانا": الاحتلال الأمريكي يكثف نهبه للنفط السوري من حقول رميلان

أفادت وكالة الأنباء السورية يوم الجمعة بأن قوات الاحتلال الأمريكي كثفت نهبها للنفط السوري من حقول الجزيرة شرق البلاد، حيث سرقت حمولة خمسين صهريجا من النفط من حقل رميلان السوري.

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وذكرت أن القوات الأمريكية أقدمت على سرقة رتل من عشرات الصهاريج ونقلها إلى قواعدها شمال العراق.

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية لـ"سانا" بأن رتلا مؤلفا من 50 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي على دفعات باتجاه الأراضي العراقية.

يذكر أن القوات الأمريكية كثفت خلال الأسابيع الماضية سرقاتها للنفط السوري وأخرجت مئات من الصهاريج المحملة بالنفط الذي سرقته من حقول النفط في الجزيرة، ولا سيما حقول رميلان إلى قواعدها في الأراضي العراقية، وذلك بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: سانا