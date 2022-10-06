نشطاء ينفون وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

كذب نشطاء النبأ الذي تم تداوله بخصوص وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح.

وترددت خلال الأيام الماضية إشاعة وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث نشر مغردون تغريدات يزعمون من خلالها أن ساجدة خير الله طلفاح قد فارقت الحياة.

وذكر النشطاء أن الخبر المتداول غير صحيح، فيما أكد موقع "t4p" أنه وبعد التحقق من الحسابات الرسمية لعائلة صدام حسين، تبين عدم نقلهم لخبر مماثل بشأن وفاة ساجدة.

وأشار إلى أن حفيدة صدام حرير حسين كامل، نفت الخبر المتداول من خلال نشرها صورة لجدتها ساجدة عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" معلقة عليها "السيدة ساجدة خيرالله بخير ولا صحة للأخبار المتداولة عنها".

ما حقيقة وفاة ساجدة خير الله طلفاح زوجة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين؟



التفاصيل في الرابط:https://t.co/JcmKU5uWg9#بحوش لا يخدعوك#IOHRiraqpic.twitter.com/88hnGN8zrW — بَحّوش - BAHWISH (@BAHWISHIOHR) October 6, 2022

لا صحة لخبر وفاة ماجدة العراق الأولى السيدة ساجدة خيرالله طلفاح(أم الليثين)

تمنياتي لأمنا وللجميع بدوام الصحة والعافية ... pic.twitter.com/iLhx8S2slx — MS.c Noor ALtikriti (@Noorkamil91) October 5, 2022

تنوية للجميع :



* ترددت هذه الايام اشاعة وفاة زوجة الرئيس صدام_حسين السيدة ساجدة خيرالله طلفاح ،



*️السيدة ام عدي بخير وبصحة تامة ،وتخص جميع العراقيين السلام .



صورة حديثة من قطر يوم امس pic.twitter.com/gkvsZqJ9F9 — احمد الدليمي ابو شجاع (@ahmdaldlymyald2) October 6, 2022

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة وفاة ساجدة خير الله طلفاح.

الأردن : وفاة ساجدة خيرالله طلفاح أرملة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وشقيقة وزير دفاعه عدنان طلفاح . — 24 news (@24News__) August 12, 2015

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"