نشطاء ينفون وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
كذب نشطاء النبأ الذي تم تداوله بخصوص وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح.
وترددت خلال الأيام الماضية إشاعة وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث نشر مغردون تغريدات يزعمون من خلالها أن ساجدة خير الله طلفاح قد فارقت الحياة.
وذكر النشطاء أن الخبر المتداول غير صحيح، فيما أكد موقع "t4p" أنه وبعد التحقق من الحسابات الرسمية لعائلة صدام حسين، تبين عدم نقلهم لخبر مماثل بشأن وفاة ساجدة.
ما حقيقة خبر وفاة زوجة صدام حسين ساجدة خيرالله طلفاح؟— Tech 4 Peace التقنية من اجل السلام (@iQTech4Peace) October 6, 2022
لمعرفة #الحقيقة من خلال الرابط ادناه 👇🏼👇🏼https://t.co/Pi457arDRC#تنتهي_ويانة#it_ends_with_us#Tech4peace#T4Ppic.twitter.com/z7Bwl1kGnH
وأشار إلى أن حفيدة صدام حرير حسين كامل، نفت الخبر المتداول من خلال نشرها صورة لجدتها ساجدة عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" معلقة عليها "السيدة ساجدة خيرالله بخير ولا صحة للأخبار المتداولة عنها".
ما حقيقة وفاة ساجدة خير الله طلفاح زوجة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين؟— بَحّوش - BAHWISH (@BAHWISHIOHR) October 6, 2022
التفاصيل في الرابط:https://t.co/JcmKU5uWg9#بحوش لا يخدعوك#IOHRiraqpic.twitter.com/88hnGN8zrW
لا صحة لخبر وفاة ماجدة العراق الأولى السيدة ساجدة خيرالله طلفاح(أم الليثين)— MS.c Noor ALtikriti (@Noorkamil91) October 5, 2022
تمنياتي لأمنا وللجميع بدوام الصحة والعافية ... pic.twitter.com/iLhx8S2slx
تنوية للجميع :— احمد الدليمي ابو شجاع (@ahmdaldlymyald2) October 6, 2022
* ترددت هذه الايام اشاعة وفاة زوجة الرئيس صدام_حسين السيدة ساجدة خيرالله طلفاح ،
*️السيدة ام عدي بخير وبصحة تامة ،وتخص جميع العراقيين السلام .
صورة حديثة من قطر يوم امس pic.twitter.com/gkvsZqJ9F9
جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة وفاة ساجدة خير الله طلفاح.
الأردن : وفاة ساجدة خيرالله طلفاح أرملة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وشقيقة وزير دفاعه عدنان طلفاح .— 24 news (@24News__) August 12, 2015
المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"