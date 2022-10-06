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نشطاء ينفون وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

أخبار العالم العربي

نشطاء ينفون وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
Gettyimages.ru
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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كذب نشطاء النبأ الذي تم تداوله بخصوص وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح.

وترددت خلال الأيام الماضية إشاعة وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث نشر مغردون تغريدات يزعمون من خلالها أن ساجدة خير الله طلفاح قد فارقت الحياة.

وذكر النشطاء أن الخبر المتداول غير صحيح، فيما أكد موقع "t4p" أنه وبعد التحقق من الحسابات الرسمية لعائلة صدام حسين، تبين عدم نقلهم لخبر مماثل بشأن وفاة ساجدة.

وأشار إلى أن حفيدة صدام حرير حسين كامل، نفت الخبر المتداول من خلال نشرها صورة لجدتها ساجدة عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" معلقة عليها "السيدة ساجدة خيرالله بخير ولا صحة للأخبار المتداولة عنها".

نشطاء ينفون وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة وفاة ساجدة خير الله طلفاح.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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