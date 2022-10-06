بعد فيديو والده.. علاء مبارك ينشر فيديو لقادة حرب أكتوبر

في ذكرى حرب 6 أكتوبر (تشرين التحريرية) 1973، نشر نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك (1928-2020)، مقطع فيديو يضم أسماء القادة الذين خدموا في الجيش المصري خلال هذه الحرب.

قادة حرب أكتوبر 🇪🇬 pic.twitter.com/q0sjG2Xrcb — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 5, 2022

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وتضمن مقطع الفيديو صورا لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، محمد أنور السادات، والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، ووزير الحربية، الفريق أول أحمد إسماعيل، ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، الفريق سعد الدين الشاذلي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، اللواء عبد الغني الجمسي، وقائد القوات الجوية، اللواء طيار محمد حسني مبارك، وقائد القوات البحرية، اللواء بحري فؤاد ذكري، وقائد قوات الدفاع الجوي، اللواء محمد علي فهمي، ورئيس هيئة الإمداد والتموين، اللواء نوال سعيد، ومدير سلاح المدفعية، اللواء محمد سعيد الماحي، ومدير سلاح المدرعات، اللواء كمال حسن علي، ومدير سلاح المهندسين العسكريين، اللواء جمال محمود علي وقائد قوات الصاعقة، اللواء نبيل شكري، وغيرهم.

وحرب السادس من أكتوبر هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا في وقت واحد ضد إسرائيل عام 1973، وهي خامس الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين)، وحرب 1956 (حرب السويس)، وحرب 1967 (حرب الأيام الستة)، وحرب الاستنزاف (1967-1970)، وبدأت الحرب يوم السبت، 6 أكتوبر بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية، أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة، وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة، فيما ساهمت بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو بالاقتصادي.

المصدر: تويتر