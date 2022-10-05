مصر.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده في ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر

نشر علاء، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، مقطع فيديو لوالده وخطاب أدلى به بذكرى حرب الـ6 من أكتوبر عام 1973.

أبطال حرب أكتوبر قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة رجال حرروا الأرض وصانوا العرض ، رحمة الله عليهم جميعاً 🇪🇬 pic.twitter.com/JVnxlLy55T — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 4, 2022

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جاء ذلك في تغريدة لعلاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا بتعليق على الفيديو: "أبطال حرب أكتوبر قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة رجال حرروا الأرض وصانوا العرض، رحمة الله عليهم جميعاً".

المصدر: RT