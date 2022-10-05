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مصر.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده في ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر

مجتمع

مصر.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده في ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر
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نشر علاء، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، مقطع فيديو لوالده وخطاب أدلى به بذكرى حرب الـ6 من أكتوبر عام 1973.

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جاء ذلك في تغريدة لعلاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا بتعليق على الفيديو: "أبطال حرب أكتوبر قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة رجال حرروا الأرض وصانوا العرض، رحمة الله عليهم جميعاً".

المصدر: RT

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