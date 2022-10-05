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مسلح يطلق النارعلى واجهة مدخل بنك بيروت بعد منعه من الدخول ويلوذ بالفرار (فيديو)

أخبار العالم العربي

مسلح يطلق النارعلى واجهة مدخل بنك بيروت بعد منعه من الدخول ويلوذ بالفرار (فيديو)
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أفاد مراسلنا بأن مسلحا أطلق 4 رصاصات على واجهة مدخل بنك بيروت بمدينة جبيل بشمال لبنان، ولاذ بالفرار، والقوى الأمنية تفتح تحقيقا بالحادث.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل، بعد أن تم منعه من الدخول دون موعد مسبق.

وقال نشطاء إن إطلاق النار تم وسط تجمّع عدد من الأشخاص الذين ينتظرون للدخول إلى المصرف، مما أدى إلى حالة من الذعر، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان.

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