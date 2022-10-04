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ميقاتي يؤكد أن ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل يسير على الطريق الصحيح

أخبار العالم العربي

ميقاتي يؤكد أن ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل يسير على الطريق الصحيح
AP
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يسير على الطريق الصحيح، مشددا على أن "ضمان حقوق لبنان هو أمر أساسي ولا تنازل عنها".

وقال ميقاتي في تصريح: "صحيح أن ما يعيشه اللبنانيون اليوم أقسى من كل التجارب الماضية، لكن ما سمعناه واطلعنا عليه في اللقاء يبعث الأمل في نفوسنا بأن هذا الجيل الشاب، سيتسلم زمام المبادرة وسينهض بلبنان".

وشدد على أن "الجيل الجديد قادر على النهوض بالوطن، ومن واجبنا أن نوفر له المقومات التي تساعده في هذه العملية بدءا من انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وصولا إلى تأمين التوافق السياسي كشرط أساسي لانطلاق المعالجة الاقتصادية المطلوبة".

ولفت إلى "أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق أمر واقع في أخطر مرحلة من تاريخنا".

المصدر: "ليبانون فايلز"

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