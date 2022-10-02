الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف مواقع للجيش في تعز وصنعاء تسجل 95 خرقا للتحالف

قالت وكالة "سبأ" اليمنية إن الحوثيين نفذوا هجوما مساء الأحد استهدف مواقع الجيش اليمني في شمال وغرب وشرق مدينة تعز، خلال محاولتهم التسلل إليها.

وأفاد الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الحوثيين استهدفوا بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون مواقع الجيش في مواقع عدة.

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وأضاف عبد الباسط البحر أنهم حاولوا عقب ذلك التسلل إلى المواقع وخصوصا أسفل عصيفرة ومواقع شرق المدينة وموقع الدفاع الجوي ومنطقة ماتع غرب المدينة.

وصرح بأن الجنود تصدوا للجماعة وكبدوها خسائر كبيرة وأجبروها على الفرار.

من جهتها، ذكرت وكالة "سبأ" في نسختها التابعة للحوثيين فجر الاثنين، إن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات بمحافظة الحديدة سجلت 95 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر في غرفة العمليات، أن من ضمن خروقات قوات التحالف، ست غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و16 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و50 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

المصدر: "سبأ"