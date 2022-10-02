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العراق.. مواطنون يهاجمون قوة أمنية حاولت إزالة تجاوزات (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. مواطنون يهاجمون قوة أمنية حاولت إزالة تجاوزات (فيديو)
RT
العراق.. مواطنون يهاجمون قوة أمنية ويصيبون عناصرها بسبب رفضهم إزالة التجاوزات
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أظهر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، العشرات من المواطنين وهم يهاجمون قوة أمنية في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

ووفقا لمراسلنا، فإن القوة الأمنية كانت ترافق فرق البلدية لإزالة تجاوزات المواطنين في الأماكن العامة، لكنهم تعرضوا لرشق كبير بالحجارة.

وظهر في الفيديو عناصر أمن أصيبوا خلال الهجوم ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بسبب طبيعة المجتمع العشائري القوي في المحافظة، وفقا لمراسل RT.

المصدر: RT

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