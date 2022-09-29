مصر تسترد تابوتا فرعونيا من الولايات المتحدة
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وقع حسام القاويش القنصل المصري في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية على بروتوكول خاص بإعادة تابوت فرعوني من العصور الفرعونية القديمة.
وجرت المراسم في وحدة مكافحة تهريب الآثار بمكتب المدعي العام بنيويورك في إطار جهود تقوم بها الحكومة المصرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة.
وقال القاويش إن الآثار المصرية تراث للإنسانية جمعاء، وإن القاهرة تتعاون مع كافة دول العالم لمكافحة ظاهرة تهريب الآثار واسترداد آثارها المهربة بالخارج.
RT
المصدر: RT