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الصحة السورية تسجل 33 وفاة و426 إصابة بالكوليرا

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الصحة السورية تسجل 33 وفاة و426 إصابة بالكوليرا
AP
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أعلنت وزارة الصحة السورية أن حصيلة وفيات الكوليرا في البلاد بلغت 33 حالة، والإصابات 426 حتى يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في تحديث عن الوضع الوبائي حول انتشار المرض في سوريا إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالاختبار السريع بلغ 426 تركز أكثر من معظمها في مدينة حلب التي سجلت 260 إصابة، تلتها دير الزور بـ72 إصابة، والحسكة بـ30.

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وحول الوفيات قالت الوزارة إن العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بلغ 33 حالة وفاة، كان معظمها في حلب التي سجلت 28 حالة وفاة، تلتها الحسكة بـ3 وفيات، ودير الزور بحالتي وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

 

المصدر: RT

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