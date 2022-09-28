العراق.. البرلمان يرفض بالأغلبية قبول استقالة الحلبوسي

صوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، بالأغلبية على رفض استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن البرلمان "صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

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وأضاف البيان أن "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائبا، ووافق على الاستقالة 13 نائبا فقط ورفض 222 نائبا".

والاثنين، قدم الحلبوسي استقالته من منصبه في أحدث تطور ضمن أزمة سياسية مستمرة في البلاد منذ نحو عام حالت دون تشكيل حكومة جديدة.

وبالتزامن مع رفض الاستقالة، ينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الأربعاء قرارها النهائي بشأن الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين العراقيين بشأن دستورية الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري من البرلمان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قوله إن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد رد بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة فيما لاتزال دعاوى أخرى مقامة من أطراف ليس لهم علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع وسيتم النظر فيها".

المصدر: وكالات