مراسلنا: سقوط قذيفتي هاون في محيط مبنى مجلس النواب العراقي

أفاد مراسل RT في العراق بأن قذيفتي هاون، سقطتا في محيط مبنى مجلس النواب العراقي.

وبحسب مراسلنا فإن عمليات القصف أدت إلى إصابة 4 عناصر أمن من حماية المنطقة الخضراء.

#قصف#المنطقة_الخضراء وسط #بغداد بعدة صواريخ واطلاق صفارات الانذار فيها وهي خطوة متوقعة ورسالة بان منع وصول المتظاهرين الى #البرلمان لا يعني منع وصول #الصواريخ اليه pic.twitter.com/sKbFYkj5Ki — مصطفى عماد (@mostafaemad51) September 28, 2022

وكان المتظاهرون بدأوا بالتوافد باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع اقتحامها، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.

كما أغلقت القوات العسكرية جسري السنك والجمهورية لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء.

المصدر: RT