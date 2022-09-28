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مراسلنا: سقوط قذيفتي هاون في محيط مبنى مجلس النواب العراقي

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سقوط قذيفتي هاون في محيط مبنى مجلس النواب العراقي
AP
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أفاد مراسل RT في العراق بأن قذيفتي هاون، سقطتا في محيط مبنى مجلس النواب العراقي.

وبحسب مراسلنا فإن عمليات القصف أدت إلى إصابة 4 عناصر أمن من حماية المنطقة الخضراء.

وكان المتظاهرون بدأوا بالتوافد باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع اقتحامها، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.

كما أغلقت القوات العسكرية جسري السنك والجمهورية لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء.

المصدر: RT

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