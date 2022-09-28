 
مباشر

دار الإفتاء المصري تحسم الجدل حول فوائد البنوك

أخبار العالم العربي

دار الإفتاء المصري تحسم الجدل حول فوائد البنوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvqf

أكدت دار الإفتاء في مصر أن "إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية".

إقرأ المزيد
مصر.. دار الإفتاء تنهي الجدل حول التبرع بالأعضاء التناسلية بعد الوفاة
مصر.. دار الإفتاء تنهي الجدل حول التبرع بالأعضاء التناسلية بعد الوفاة

وأوضحت دار الإفتاء أن "الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثم فليست هذه الأرباح حراما لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".

وأشارت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه لا توجد أي شبهة ربا في إيداع الأموال في البنوك، "فالمعاملات البنكية استثمار للأموال".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا